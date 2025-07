Calabria, Fillea Cgil denuncia: “nei cantieri non viene rispettata l’ordinanza sul caldo”

StrettoWeb

“Stiamo riscontrando con forte preoccupazione che in numerosi cantieri, anche pubblici, non viene rispettata l’ordinanza sul caldo emanata dalla Regione Calabria”. A denunciarlo, con un post su facebook, è il segretario generale della Fillea Cgil, Simone Celebre, che a tal proposito rivolge un appello a tutti i sindaci e a tutte le stazioni appaltanti, affinché “esercitino pienamente il loro ruolo istituzionale, vigilando e intervenendo per garantire l’applicazione dell’ordinanza nei rispettivi territori”. “Come Fillea Cgil Calabria, attraverso le nostre strutture – afferma Celebre – continueremo a monitorare la situazione e segnaleremo puntualmente ogni violazione agli organi competenti. Non abbasseremo la guardia anche perché la salute e la sicurezza non sono optional, ma diritti fondamentali“.