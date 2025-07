Calabria, Delfino: “soddisfatto per l’adesione del consigliere regionale Lo Schiavo a Sinistra Italiana”

StrettoWeb

“Come segretario provinciale di Sinistra Italiana – AVS e a nome di tutta la comunità metropolitana del partito, esprimo sincera soddisfazione per l’adesione del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo a Sinistra Italiana. Il nostro partito entra così a far parte degli scranni del Consiglio regionale della Calabria, segnando sicuramente un colpo di peso, rilievo e qualità anche in vista del prossimo appuntamento elettorale delle regionali del prossimo anno“. E’ quanto afferma Demetrio Delfino, Segretario Metropolitano della federazione di Reggio Calabria. “La Calabria ha bisogno di un cambio di marcia, di una politica autentica e non di slogan e mere operazioni di marketing; dunque la presenza di un consigliere regionale che possa dall’interno della massima Assise calabrese fare battaglia politica contro le attività e le misure deludenti della Giunta Occhiuto non potrà che favorire l’avvio di un nuovo corso che, crediamo fermamente, possa iniziare solo con la nuova legislatura, una nuova legislatura a maggioranza progressista, con Sinistra Italiana – AVS protagonista del cambiamento che la Calabria attende”, rimarca Delfino.

“Alle stesso tempo diamo il benvenuto ai centodue tra nuovi iscritti e amministratori che hanno chiesto di tesserarsi con noi , ingressi questi che ci permettono di raggiungere molti territori fin qui scoperti. Tutto ciò a conferma della crescente attrattività di Sinistra italiana che con una politica di coerenza e linearità porta avanti battaglie in difesa dei più deboli. Buon lavoro a tutti noi”, conclude Delfino.