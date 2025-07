Calabria, blitz della Guardia di Finanza alla Cittadella regionale: acquisiti documenti su delega della Procura

StrettoWeb

Giornata movimentata alla Cittadella regionale di Catanzaro dove per ore, i militari della Guardia di Finanza hanno presidiato la sede della Regione Calabria e sono stati impegnati in una capillare acquisizione di atti e documenti su delega della Procura del capoluogo. La presenza delle Fiamme Gialle non è passata inosservata tra i corridoi della burocrazia regionale, diventando rapidamente il centro di attenzioni e indiscrezioni. Secondo fonti vicine all’inchiesta, sarebbero almeno due i filoni investigativi aperti, anche se sul contenuto e sull’oggetto delle indagini permane il massimo riserbo.

L’operazione arriva in un momento già delicato per le istituzioni calabresi e scuote ulteriormente il clima politico in una regione alle prese con un’estate rovente non solo per le temperature.