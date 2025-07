Calabria, Bevacqua: “la Regione sta affossando il sistema del welfare”

StrettoWeb

“Siamo sull’orlo del baratro. Il sistema socioassistenziale calabrese sta collassando sotto il peso dell’indifferenza istituzionale. Le parole della Dott.ssa Panarello e del Vice-Coordinatore Bloise non sono semplici denunce: sono il referto clinico di un sistema morente, abbandonato dalla Regione Calabria, che continua a ignorare il grido disperato di chi ogni giorno garantisce assistenza ai più fragili”. A sostenerlo è il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua tramite una nota stampa. “La verità è una sola – prosegue Bevacqua –: la Regione ha voltato le spalle al welfare facendolo arrivare al collasso totale. Strutture che chiudono, lavoratori senza stipendio, utenti privati dei servizi essenziali. Una regione che non accoglie il grido d’allarme, che non ascolta significa che ha deciso di abbandonare i più fragili, i più deboli al proprio destino, mortificando contestualmente chi in questi anni ha dedicato la propria vita e le proprie professionalità a difesa della dignità delle persone e delle loro fragilità. Se non si interviene subito, la Calabria sarà teatro della più grave crisi sociale dal dopoguerra”.

“Come gruppo del Pd – conclude Bevacqua – siamo pronti a supportare e sostenere qualsiasi iniziativa utile a dare risposte concrete ed urgente ad un comparto come quello socioassistenziale indispensabile in una regione già di per sè debole e priva di servizi primari”.