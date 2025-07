Calabria, auto in fiamme sull’A2 del Mediterraneo: traffico rallentato

StrettoWeb

Momenti di paura sull’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, al chilometro 301 tra Falerna e Lamezia Terme. Un’auto ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Stradale ha gestito la viabilità per consentire le operazioni di soccorso.

Fortunatamente non risultano feriti, ma il traffico ha subito forti rallentamenti lungo il tratto interessato. Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e, se possibile, scegliere percorsi alternativi.