Calabria, allarme pediatri: ne mancano 10 e oltre 100 andranno in pensione entro il 2028

In Calabria mancano i pediatri di famiglia. Secondo un’analisi della Fondazione Gimbe sui pediatri di libera scelta, i cosiddetti pediatri di famiglia, infatti, “facendo riferimento al rapporto ottimale di 1 ogni 850 assistiti (secondo quanto previsto dall’ultimo Accordo collettivo nazionale), al primo gennaio 2024 si stima una carenza di 10 pediatri“. Gimbe rileva anche che entro entro il 2028, in Calabria 102 pediatri raggiungeranno l’età di pensionamento di 70 anni. In regione, il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 892, sotto la media nazionale (900 assistiti) e al di sotto del massimale senza deroghe, 1.000 assistiti. Il 78,9% degli assistiti in carico ai pediatri di famiglia ha più di 5 anni. La media nazionale è di 81,2%.