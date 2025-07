Calabria, 6 ragioni per fare uso di uno degli elisir più potenti al mondo: il peperoncino calabrese

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Tra gli aspri monti e le brezze salmastre delle coste calabresi, cresce uno dei veri elisir di lunga vita: il peperoncino. Ma non è solo questo, non è semplicemente un frutto della terra, è un simbolo d’identità, di forza e di passione. È il rosso che arde nei piatti della cucina mediterranea, nelle storie, nelle vene di un popolo fiero. Nato nelle terre selvagge del Sud America e portato in Europa dai viaggi epici di Cristoforo Colombo, il peperoncino ha trovato la sua patria eletta nella Calabria, dove il sole brucia come fuoco e la terra respira sapienza antica. Qui, in questa regione scolpita dal vento e dalla memoria, ha messo radici, trasformandosi in un alleato leale della tavola e della vita.

Un patrimonio di cultura e fuoco

Non è un semplice ingrediente: è orgoglio contadino, sapienza popolare e arte culinaria. La sua presenza si insinua in ogni salsiccia stagionata, in ogni vasetto di ‘nduja, in ogni sugo che sobbolle lento sulle stufe di pietra. La “Statistica Murattiana” del 1811 già parlava di lui, come strumento sacro per conservare la carne — segno che il peperoncino era parte viva della tradizione, molto più di una moda passeggera.

Le sue varietà – dal tondo di Mormanno al corno di Capra, dal lacrimetto al punta di guglia, dal chejenne al peperoncino di Bovalino – raccontano la diversità e la ricchezza di un territorio che cambia da costa a costa ma resta unito sotto il vessillo rosso del fuoco buono. E oggi, questo piccolo frutto piccante è riconosciuto e tutelato come prodotto DOP, incastonato tra i tesori ufficiali della gastronomia italiana.

Elisir di lunga vita e salute

Oltre al gusto, porta con sé una dote inestimabile: la salute. La sua magia risiede infatti nella capsaicina, una sostanza ardente che:

1) Stimola i succhi gastrici e favorisce una digestione profonda e vigorosa.

2) Rafforza il sistema immunitario, grazie a un’elevata concentrazione di vitamina C, che in Calabria splende non solo nel sole, ma anche nei frutti.

3) Agisce da potente antinfiammatorio naturale, alleato contro dolori e infiammazioni croniche.

4) Protegge il cuore, aiutando ad abbassare la pressione e i livelli di colesterolo, secondo numerosi studi.

5) Libera le endorfine, regalando un senso di euforia e benessere che sa di festa contadina e pranzi d’estate.

6) Ha proprietà antibatteriche, che contribuiscono a conservare i cibi, così come facevano i nostri nonni prima che esistessero i frigoriferi.

Insomma, in un solo morso il peperoncino calabrese sprigiona vita, calore, protezione e identità. È uno scudo naturale contro l’invecchiamento, grazie agli antiossidanti che combattono i radicali liberi e infondono giovinezza.

Un amore rosso Calabria

Amare il peperoncino calabrese è amare la Calabria stessa. È comprendere la tenacia della sua gente, la bellezza selvaggia dei suoi paesaggi, la saggezza delle sue norme che ancora oggi ne conoscono l’uso curativo. È il gesto rituale di appenderlo al sole, tra i balconi di paesi aggrappati alle rocce, come un rosario laico di fuoco e preghiera. È rosso come il tramonto su Scilla. È caldo come l’accento calabrese. È forte come il cuore del Sud.