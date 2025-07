Buscé torna in Calabria per la terza volta: è il nuovo allenatore del Cosenza

StrettoWeb

Dopo le voci su un passaggio di proprietà dato quasi per fatto, a un certo punto, ma poi rientrato, il Cosenza continua a strutturarsi sul fronte tecnico per la nuova stagione di Serie C in seguito alla retrocessione. Annunciato il nuovo DS, Fabio Lupo, ora è il momento dell’allenatore: è ufficiale l’arrivo del campano Antonio Buscé, una vita all’Empoli da calciatore. Esterno a tutta fascia, torna in Calabria per la terza volta. Qualche mese alla Reggina da giocatore, nell’anno di Novellino e del ritorno in B fallimentare, e poi l’esperienza alla Vibonese di due anni fa in Serie D, eliminato in semifinale playoff proprio dalla Reggina.

Con i colori rossoblu, però, a detta di tanti addetti ai lavori, Buscé avrebbe espresso il miglior calcio del girone I, arrivando alla fine terzo in classifica, dietro le corazzate Trapani e Siracusa. Ora la terza esperienza in Calabria, la seconda da allenatore in Serie C dopo l’annata a Rimini, con cui è riuscito a vincere la Coppa Italia di Serie C.