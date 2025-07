Il Catanzaro perde 2-1 ma mette il Napoli in difficoltà: buoni segnali per Aquilani

StrettoWeb

Dopo il 13-0 al Pinzolo Valrendena e il 3-1 alla Social Football Academy, arriva il primo ko pre-stagionale per il Catanzaro. L’avversaria però, senza nulla togliere alle precedenti, è di ben altro tenore. Maglia azzurra, Scudetto cucito sul petto, posto prenotato nella prossima Champions League: il Napoli di Antonio Conte batte 2-1 il Catanzaro di Aquilani ma lo fa non senza difficoltà.

Buon test quello odierno per le “Aquile” calabresi che non sfigurano al cospetto dei Campioni d’Italia. Sotto 2-0 nel primo tempo, con un rapido doppio vantaggio dei partenopei firmato da Raspadori (4′) e Lucca (rig. 7′, prima rete con la nuova maglia, ndr), i calabresi provano a rimontare nella ripresa ma non vanno oltre il 2-1 firmato dal solito Pietro Iemmello. Si sente l’assenza di Petriccione ma il Catanzaro prova comunque a costruire dal basso nonostante il grande gap tecnico fra i due team. Calcio d’agosto, certo, condizione fisica rivedibile, ma i calabresi sembrano sul pezzo.

Pimpante D’Alessandro, uno dei più attivi nel roster di Aquilani. Bene Nuamah, Pittarello, Frosinini. Esce per infortunio Pompetti, problema alla tibia per lui, da valutare per bene nei prossimi giorni.

Il tabellino di Napoli-Catanzaro

NAPOLI 1° tempo (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, De Bruyne; Lang, Raspadori, Neres; Lucca

NAPOLI 2° tempo (4-4-1-1): Contini; Mazzocchi, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola; Zanoli, Vergara, Hasa, Zerbin; Coli Saco; Lukaku

A disp: Turi, Ferrante, Obaretin, Sgarbi All. Conte

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini (87′ Bashi), Antonini, Bonini (70′ Di Chiara), Verrengia; D’Alessandro (70′ Buso), Pompetti (65′ Rispoli), Pontisso, Nuamah (76′ Alesi); Biasci (46′ Pittarello), Iemmello

A disp: Marietta, Borrelli, Seha, Maiolo, Paura, Coriano, Oliviero, Arditi, Volpe All. Aquilani

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Marcatori: 5′ Raspadori (N), 7′ rig. Lucca (N), 49′ Iemmello (C)