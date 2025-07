Brutto incidente sulla SS106: scontro tra tre auto, donna estratta dalle lamiere | FOTO

StrettoWeb

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta oggi alle ore 12:50 circa in località Sovereto, lungo la Strada Statale 106 al km 227, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Una donna, rimasta incastrata all’interno del proprio veicolo, è stata estratta dalle lamiere e affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118, per poi essere trasportata presso una struttura ospedaliera. Le altre persone coinvolte nell’incidente hanno riportato lievi contusioni e sono state assistite sul posto dagli operatori del 118.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale anche per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, al fine di prevenire ulteriori situazioni di pericolo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e la regolazione del traffico veicolare.