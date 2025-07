Brancaleone, polizia stradale ferma auto rubata: l’intuito degli agenti smaschera il conducente

StrettoWeb

Ieri, il personale della polizia stradale di Brancaleone ha messo a segno un’importante operazione grazie all’intuito e all’esperienza maturata dagli agenti. Durante un servizio di controllo su strada, i poliziotti hanno deciso di fermare un veicolo il cui conducente mostrava atteggiamenti sospetti.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento del soggetto, lo hanno pedinato e successivamente fermato, raggiungendo e bloccando il veicolo. Una volta fermato il conducente, i poliziotti hanno effettuato controlli più approfonditi sul veicolo. Le verifiche hanno permesso di accertare che l’auto era stata rubata nella notte precedente a Bagaladi.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in questura per gli atti di rito. Al termine delle procedure è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. L’attività della polizia stradale prosegue con ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e verificare eventuali legami con altri episodi simili avvenuti nella zona.