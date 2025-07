Brancaleone, grave incidente tra scooter e auto: ferito trasportato in elisoccorso al GOM di Reggio Calabria

StrettoWeb

Nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio 2025, un grave incidente stradale si è verificato a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, lungo via Milite Ignoto. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’automobile si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento grave del conducente del mezzo a due ruote.

Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bianco per i rilievi e la gestione della viabilità. Contestualmente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito, in condizioni critiche, all’ospedale metropolitano GOM di Reggio Calabria per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici.