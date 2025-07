Da Bova ai Bronzi di Riace, il tour dell’Eurodeputato Meleti alla scoperta delle radici greche della Calabria | VIDEO

StrettoWeb

Calabria e Grecia unite da radici comuni. Dal grecanico, minoranza linguistica ancora parlata in alcune parti della regione, fino alla storia millenaria di quella che dagli stessi greci fu ribattezzata, con grande onore, “Magna Grecia”. Storia e tradizioni che uniscono popoli e culture attraverso un legame reso ancor più saldo dalla visita dell’eurodeputato greco Eleonora Meleti che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Bova.

Non solo un incontro istituzionale per l’eurodeputato, ma una piccola full immersion nella realtà reggina alla riscoperta delle radici greche. Un tour nel quale è stata accompagnata dall’on. Giusi Princi, ‘Cicerone’ d’eccezione e figura sempre più attiva nella promozione di Reggio Calabria in Europa.

Meleti ha visitato il borgo di Bova, per poi spostarsi a Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace custoditi nel Museo Archeologico Nazionale. Nello splendido video postato sui social da Giusi Princi, si possono ammirare alcuni frammenti del tour che comprende una gita in barca fra le bellezze naturali e paesaggistiche del reggino, l’immancabile gelato da Cesare, prelibatezze culinarie e una passeggiata tra Corso Garibaldi e via Marina per ammirare gli scorci più belli della città. Uno spot turistico strepitoso nel quale non poteva mancare anche il bergamotto di Reggio Calabria.