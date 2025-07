Bocale Calcio Admo protagonista a Sky Calciomercato

StrettoWeb

Una serata speciale, un’occasione storica. Una delegazione del Bocale Calcio ADMO è stata ospite ieri sera all’Arena Ciccio Franco, all’interno dello spazio ufficiale di Sky Calciomercato – L’Originale, una delle trasmissioni sportive più seguite d’Italia. Un evento che ha dato alla società reggina la possibilità di portare il nome ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo su un palcoscenico di risonanza nazionale, raccontando un progetto sportivo e sociale unico nel panorama calcistico italiano.

Il patron Filippo Cogliandro, entusiasta per quanto accaduto, ha espresso parole di orgoglio e gratitudine: “Siamo felici e onorati di aver rappresentato ADMO e la nostra città in un contesto così importante. ADMO viene prima di ogni risultato sportivo: siamo fieri di essere la prima squadra in Italia ad aver inserito questa denominazione nel nostro nome ufficiale. Vi anticipo che a breve anche la Serie A seguirà questo esempio. Il nostro è un messaggio bellissimo, che parla di vita, di solidarietà e di speranza“.

Il patron ha voluto inoltre ringraziare pubblicamente chi lavora dietro le quinte alla valorizzazione dell’immagine societaria:

“Un ringraziamento speciale va al team comunicazione del Bocale Calcio ADMO, che ha reso possibile questa presenza su Sky e che, ancora una volta, ha saputo lanciare un’immagine bella, forte e credibile del nostro club. È grazie a loro se la nostra voce e il nostro messaggio riescono a farsi sentire anche oltre i confini del campo“.

L’evento ha rappresentato un’opportunità per coinvolgere idealmente tutte le squadre reggine e per lanciare un messaggio chiaro all’Italia intera: lo sport può e deve essere veicolo di valori.

“Essere sul palco del calciomercato, seguito da milioni di spettatori, è stato un segnale bellissimo. Sono contento per tutti i miei ragazzi, per i collaboratori e per ogni persona che fa parte di questa splendida realtà. Il Bocale non è solo calcio, è testimonianza e impegno quotidiano“, ha aggiunto Cogliandro.

A ribadire l’importanza dell’iniziativa anche Pippo Pollifroni, presidente della Don Milani: “Quello che è arrivato da Reggio Calabria è un segnale forte. Adesso anche chi non conosceva ADMO potrà conoscerla. Anche quest’anno inizieremo la stagione tra sport e sociale, perché donare rimane il gol più bello“.

Il Bocale Calcio ADMO ringrazia di cuore Sky Sport, il Comune di Reggio Calabria, e tutti coloro che hanno reso possibile questo momento, rinnovando il proprio impegno nel coniugare calcio e solidarietà.