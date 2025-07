Il gusto “Amareggio” di Gelato Cesare conquista il BOB Fest con 1059 coppette servite!

StrettoWeb

Un’esplosione di freschezza, un cucchiaino che racconta Reggio Calabria: è questo il gusto che sta facendo innamorare il mondo. Non è fantascienza, è Amareggio, il celebre gelato al bergamotto di Reggio Calabria firmato Gelato Cesare, che il 29 giugno ha stregato il Bob Fest. Il “Band of Brothers” Festival, evento a sostegno dell’AIRC organizzato dall’instancabile Roberto D’Avanzo che unisce enogastronomia, cultura e promozione del territorio calabrese.

Tenutosi a Roccella Jonica, nella suggestiva cornice del Porto delle Grazie, ha attirato appassionati, curiosi e… golosi. Protagonisti dell’evento circa 400 tra chef, pizzaioli, aziende gastronomiche, vignaioli, maestri pasticceri e artisti della mixology. Non poteva mancare Gelato Cesare con il gusto Amareggio.

Un capolavoro di pistacchio siciliano, bergamotto di Reggio Calabria, amarena e crumble al pistacchio – ha conquistato i visitatori, con ben 1059 coppette servite dai maestri gelatieri Davide De Stefano e sua moglie Isabella Amatulli. Questo gelato è un omaggio al “principe mondiale degli agrumi”, il bergamotto, un’eccellenza unica che con il suo aroma inconfondibile ha sedotto critici e palati di tutto il mondo.

Immaginate una crema vellutata di pistacchio siciliano che si fonde con la freschezza del bergamotto, il tocco dolce dell’amarena e la croccantezza di un crumble al pistacchio. Il risultato? Un gelato che è pura poesia, capace di incantare oltre mille persone in una sola serata. Il bergamotto di Reggio Calabria non è solo un ingrediente: è un concentrato di proprietà benefiche che fanno bene al corpo, al palato e, diciamolo, anche all’umore.

“Il bergamotto di Reggio Calabria è la nostra storia, il nostro sole,” racconta Davide De Stefano. “Ogni gelato che creiamo è un modo per far conoscere Reggio Calabria e la nostra regione al mondo”. La vetrina di Gelato Cesare è un vero scrigno di tesori: oltre al sorbetto al bergamotto e ad Amareggio, spicca Sapori di Reggio Calabria, una crema profumata al bergamotto di Reggio Calabria con limone candito e croccante agli agrumi che fa venire l’acquolina in bocca solo a nominarla. Se non avete ancora assaggiato il sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria o l’irresistibile Amareggio, correte da Gelato Cesare a Reggio Calabria. E se siete lontani, lasciatevi ispirare da una storia che celebra il gusto, la tradizione e l’orgoglio di una terra unica.