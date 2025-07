Bergafest 2025, chiusura col botto! Dal Taiwan alla Turchia, premiati tantissimi nuovi ambasciatori nello splendido scenario dello Stretto | NOMI, FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Chiusura col botto, così come era cominciata e così come era proseguita, la 25ª edizione del Bergafest, quella che ha celebrato le Nozze d’Argento del tradizionale e storico evento che promuove e valorizza in ogni sua forma l’oro di Reggio Calabria: il Bergamotto. L’edizione di quest’anno ha visto, per la prima volta, l’organizzazione del campionato internazionale del bergamotto, con pasticceri e giurie d’eccezione da ogni parte d’Italia e del mondo, guidate sapientemente dall’ideatore della competizione: il Maestro Iginio Massari.

La serata conclusiva, quella di oggi, domenica 20 luglio, ha visto – come da tradizione – la premiazione di tutta una serie di nuovi ambasciatori dell’Accademia del Bergamotto. Personalità, non solo locali e non solo nazionali, ma anzi anche di respiro internazionale, che in ogni loro forma hanno trovato il modo per rendere omaggio, promuovere e valorizzare il bergamotto. Da ricercatori del Taiwan a imprenditori turchi passando per noti attori e Chef. È il caso di Shugeng Peng (Tony), ricercatore del Taiwan che ha promosso il bergamotto in ambito medico e ha trasmesso, con grande entusiasmo, tutta la felicità per il premio e per la presenza a Reggio Calabria.

Stesso entusiasmo che si è percepito nell’attore italo-inglese Vincent Riotta, che ha evidenziato soprattutto l’unicità del profumo, il primo elemento che un non reggino percepisce dell’oro di Reggio Calabria. Lo Chef Giancarlo Perbellini, veronese per la prima volta a Reggio Calabria, ha spiegato come utilizza il bergamotto in cucina e ha svelato anche qualche dettaglio sui piatti. L’imprenditore turco Recai Ozbir, premiato per il suo impegno nel valorizzare il bergamotto in ambito imprenditoriale, ha spiegato anch’egli come sfrutta al meglio questo elemento, evidenziando le tante similitudini tra il sud Italia e la Turchia.

Di seguito tutti le interviste realizzate ad alcuni di loro e – sotto – tutti i nomi di coloro che sono stati premiati e che hanno ricevuto premi speciali.

Conferimento dei titoli di “Ambasciatore per l’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria 2025”

Ambasciatore Accademia Internazionale del Bergamotto 2025

Per la “SESSIONE RICERCA MEDICA”

Rocco Bellantone

Titolo conferito a celebri personalità del mondo della ricerca medica, chiamate a rappresentare l’Accademia Internazionale del Bergamotto ai più alti livelli.

Consegna il mandato il prof. Alfredo Focà, già ordinario di Microbiologia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Direttore del Comitato Scientifico sessione Ricerca della Accademia Internazionale del Bergamotto.

Ambasciatrice Accademia Internazionale del Bergamotto 2025 Per la “SESSIONE GUSTO” Marta Boccanera Titolo conferito a celebri personalità del mondo della pasticceria, chiamate a rappresentare l’Accademia Internazionale del Bergamotto ai più alti livelli. Consegna il mandato il Maestro Iginio Massari, Fondatore e Presidente onorario di APEI – Maestro dell’Arte Pasticcera Italiana, dal 2020 Ambasciatore dell’Accademia del Bergamotto.

Ambasciatore Accademia Internazionale del Bergamotto 2025 Per la “SESSIONE COMUNICAZIONE” Pasquale (Lino) Morgante Titolo conferito a celebri personalità del mondo della comunicazione, chiamate a rappresentare l’Accademia Internazionale del Bergamotto ai più alti livelli. Consegna il mandato Giuseppe Scopelliti, Ex Sindaco e Governatore, vicino da sempre alla Accademia Internazionale del Bergamotto, ha promosso la cultura e l’identità del Bergamotto e della Calabria.

Ambasciatore Accademia Internazionale del Bergamotto 2025 Per la “SESSIONE GUSTO” Rosario Nicodemo Titolo conferito a celebri personalità del mondo della pasticceria, chiamate a rappresentare l’Accademia Internazionale del Bergamotto ai più alti livelli. Consegna il mandato il dott. Vincenzo Pennestrì, titolare della Cremeria Sottozero e Presidente dell’Associazione Gelatieri Italiani, Ambasciatore del gusto, Ambasciatore del gelato nel mondo, Ambasciatore del Bergamotto, Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana in APEI.

Ambasciatore Accademia Internazionale del Bergamotto 2025 Per la “SESSIONE RICERCA SCIENTIFICA” Rozco Juan Luis Hancke Titolo conferito a celebri personalità del mondo della ricerca scientifica, chiamate a rappresentare l’Accademia Internazionale del Bergamotto ai più alti livelli. Consegna il mandato il prof. Vincenzo Mollace, Ordinario di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università di Catanzaro “Magna Graecia”, Italia. Presidente del Comitato Scientifico sessione Ricerca della Accademia Internazionale del Bergamotto.

Premi Speciali e Riconoscimenti

Premio speciale 25° Bergafest XVII Tabacchiera d’Oro Professore Eduardo Lamberti Castronuovo Titolo conferito a celebri personaggi che, nella loro vita, hanno fatto cose eclatanti a favore del Bergamotto di Reggio Calabria. Consegna il riconoscimento il prof. Emilio Errigo, studioso e docente di diritto dei trasporti, navigazione e diritto internazionale del mare presso la Guardia di Finanza. Attualmente è Professore di Diritto Internazionale del Mare e Management delle attività portuali presso l’Università degli Studi della Tuscia.

Premio speciale 25° Bergafest Distilleria Caffo 1915 Nelle persone dei noti imprenditori Pippo e Nuccio Caffo per il Liquore Bergamotto di Calabria. Consegna il riconoscimento Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, già rivoluzionario e fautore. Strategico per il Turismo del Bergamotto.

Riconoscimento Speciale 25° Bergafest alla Memoria Editore Giovanni Morgante Per aver valorizzato il Bergamotto di Reggio Calabria Ricorda l’editore il dott. Domenico “Mimmo” Nunnari, già giornalista Gazzetta del Sud, professionista con oltre trent’anni alla RAI – poi ViceDirettore nazionale della TGR, oggi scrittore e autore di numerosi libri di successo.

Premio speciale 25° Bergafest all’Imprenditoria Recai Ozbir, imprenditore Per la valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria Consegna il riconoscimento la dott.ssa Silvia Paola Caminiti, ricercatrice presso l’Università di Pavia.

Premio speciale 25° Bergafest Giornalista conduttore Lino Polimeni Per l’impegno trentennale incondizionato e disinteressato sostegno al BergaFest, alla Accademia Internazionale del Bergamotto e al suo Museo Consegna il riconoscimento il dott. dir. Santo Strati, giornalista che da molti anni si dedica ai calabresi nel mondo. Autore di numerose pubblicazioni sulla Calabria, la sua lunga carriera giornalistica riflette la sua passione per la cultura calabrese. Nel 2023 ha ricevuto la prestigiosa Tabacchiera D’Oro per l’Accademia del Bergamotto.

Riconoscimento Speciale 25° Bergafest alla Memoria Dott. Medico Specialista Roberto Spinelli Per aver valorizzato il Bergamotto di Reggio Calabria Consegna il riconoscimento Giusy Caminiti, Avvocato, giornalista, prima donna Sindaco di Villa S. G. Nota per rigore, civismo e inchieste.