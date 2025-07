Basket mercato, Trapani piazza il colpo Allen. Antonini: “trattativa personale e complessa”

StrettoWeb

Nuovo colpo di mercato per la Trapani Shark. La formazione siciliana si assicura l’ala piccola classe 2000, Timmy Allen. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Antonini attraverso i social. “Timmy Allen. Il nostro secondo colpo. – ha dichiarato il presidente – Trattativa dura e complessa che ho personalmente portato avanti per giorni e di cui ringrazio Matteo Comellini per la serietà dimostrata.

MVP del campionato belga, Colpo importante da quasi 2 metri di altezza come small forward per la costruzione della squadra che abbiamo in mente. Nato il 9 Gennaio del 2000 (giorno e anno da predestinato per un laziale come me). Welcome Timmy, Waiting for you“.