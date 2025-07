Barcellona P.G., riapertura del Pronto Soccorso del “Cutroni Zodda”

StrettoWeb

La Cisl Fp di Messina accoglie con favore la riapertura del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, chiuso da quasi cinque anni a seguito della sua trasformazione in covid hospital. La gestione esternalizzata, affidata alla “C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa tra Professionisti” di Granarolo dell’Emilia, rappresenta certamente una soluzione temporanea ma assolutamente necessaria per garantire i servizi sanitari essenziali alla comunità. “Siamo soddisfatti della soluzione trovata dopo vari tentativi – ha dichiarato il Segretario Generale della Cisl Fp di Messina, Giovanna Bicchieri – tuttavia raccomandiamo all’azienda di continuare a lavorare durante questo anno per trovare una soluzione definitiva nella gestione pubblica del pronto soccorso. È fondamentale, infatti, che si lavori per internalizzare la gestione, garantendo così maggiore stabilità e controllo a lungo termine”.

La Cisl Fp di Messina continuerà “a monitorare la situazione e a collaborare con le istituzioni competenti per assicurare che i servizi sanitari offerti nel nostro territorio siano di alta qualità e rispondano alle reali esigenze del mondo del lavoro e della popolazione. Insieme alla confederazione Cisl di Messina, ai Pensionati ed alla Cisl Medici stiamo già lavorando per assicurare il nostro contributo finalizzato alla definizione anche della nuova rete ospedaliera”.