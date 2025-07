Bandiera blu a Messina, Basile: “piano di interventi per rendere sempre più fruibili le spiagge libere” | VIDEO

StrettoWeb

“Il litorale messinese si conferma protagonista grazie alla Bandiera Blu!

Il Comune di Messina, insieme alle proprie aziende partecipate, ha avviato un piano di interventi mirati per valorizzare e rendere sempre più fruibili le spiagge libere. Al centro di questo ambizioso progetto vi sono la sicurezza, la tutela del territorio e la promozione dell’inclusione sociale”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Sono state installate 12 postazioni attrezzate lungo il litorale cittadino, ciascuna dotata di torretta di salvataggio, pattino e assistenti bagnanti. Si tratta di un presidio fondamentale per garantire un’esperienza di balneazione sicura e serena per tutti, e al tempo stesso un segnale concreto di attenzione verso gli spazi pubblici costieri, sempre più al centro delle politiche di benessere e sviluppo urbano”, rimarca Basile.

“Lavoriamo su due fronti fondamentali: da una parte il benessere dei cittadini, che possono godere di spazi pubblici attrezzati e sicuri, e dall’altra il turismo, offrendo servizi sempre più efficienti e accessibili. È un investimento in qualità della vita e attrattività del nostro territorio”, conclude il primo cittadino della città dello Stretto.