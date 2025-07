Bandecchi (Alternativa Popolare): “è il tempo di lavorare in Sicilia per una destra sana e liberale”

StrettoWeb

Un appello ai cittadini siciliani per costruire “una destra sana e liberale, contro la destra sociale che ci ha deluso”, in vista di un tour di campagna politica nell’isola. E il succo della chiamata del segretario nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, che sui suoi profili social ha dedicato un video alla Sicilia. “La Sicilia – sostiene Banchecchi – è forse la regione più importante d’Italia. È un laboratorio di 5 milioni di persone che vivono su un’isola-Stato che ha ragionato con gli Stati Uniti quando il resto d’Italia non ci ragionava. L’isola da dove tutti i partiti che hanno ottenuto successo nazionale, dalla Democrazia Cristiana al Movimento cinque stelle, sono partiti”. “Dobbiamo lavorare in Sicilia – continua il segretario di Alternativa popolare –in modo costruttivo, dando speranza ai giovani e rivolgendoci a quelli che sono stati costretti ad abbandonare l’isola per lavorare nella nebbia milanese o, ancora peggio, in quella londinese”.

Da qui l’appello: “come Stefano Bandecchi e come Alternativa popolare dico che è il tempo di ricominciare a parlare con i siciliani, attraverso la proposta di una destra sana e liberale. Non possiamo stare con la sinistra, ma neanche con quella destra sociale che tanto ci ha deluso, perché sempre figlia del socialismo è. Noi siamo un partito centrista, popolare e liberale. E dobbiamo inventarci un capitalismo popolare per un mondo sano. Abbiamo deciso quindi di lavorare in Sicilia e di lavorare bene per ottenere risultati importanti“.

Per Alfonso Alaimo, segretario regionale di Alternativa popolare, “le parole del nostro segretario nazionale Stefano Bandecchi non sono solo un riconoscimento del valore della Sicilia, ma un impegno concreto a ripartire da qui per costruire una nuova visione di centrodestra. La nostra isola è da sempre laboratorio politico dell’Italia e oggi, più che mai, può tornare protagonista del cambiamento”. “Invitiamo – conclude Alaimo – tutti i cittadini siciliani a partecipare con entusiasmo alle tappe del tour di Stefano Bandecchi in Sicilia. Da qui inizia una nuova stagione per l’Italia. E parte dalla Sicilia”.