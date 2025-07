Bagnara: la generosità del volontario Giuseppe, ogni giorno pulisce varie vie del paese | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il signor Giuseppe Bombara, spiega: “da volontario, quando vedo una via sporca vado a pulire. Il paese non è del comune ma è dei cittadini che purtroppo sporcano e non stanno attenti all’ambiente che li circonda. Vorrei vedere la mia cittadina pulitissima”, rimarca il generoso Giuseppe.

“Io gratuitamente faccio questo lavoro, metto la spazzatura nei sacchi e poi chiamo il responsabile del comune per il ritiro. Io sono per la pulizia“, conclude Giuseppe.