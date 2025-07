Bagnara, 20 anni fa l’apertura del Distaccamento dei Vigili del Fuoco

StrettoWeb

“Sono trascorsi vent’anni da quando, il 27 luglio 2005, i Vigili del Fuoco sono tornati a Bagnara Calabra. Un ritorno fortemente voluto e atteso, che ha rappresentato una grande conquista per la nostra comunità e per tutto il comprensorio. Da allora, migliaia di interventi di soccorso tecnico urgente hanno garantito assistenza e sicurezza ai cittadini, testimoniando ogni giorno l’importanza di questo presidio sul territorio. Un grazie sentito va alle istituzioni che allora hanno creduto e oggi continuano a credere nella presenza e nel potenziamento del distaccamento”. E’ quanto afferma Mario Romeo, già assessore alla protezione civile.

“Un pensiero riconoscente va in particolare: ai Comandanti provinciali che nel tempo hanno sostenuto e incoraggiato questa presenza; e a tutti i vigili volontari che con dedizione e passione hanno prestato servizio con spirito di sacrificio e appartenenza. Un ringraziamento speciale ai Capi distaccamento che si sono succeduti in questi vent’anni: Paolo Barbara, ieri, e Giovanni Farina, oggi. In un’epoca in cui Bagnara ha perso presìdi importanti, come la Pretura, il Comando della Guardia di Finanza e recentemente anche l’ex Banco di Napoli, ci rendiamo conto ancor di più del valore di ciò che è stato conquistato nel 2005: un presidio che non va solo celebrato, ma sostenuto con determinazione. Siamo impegnati, oggi come allora, a difendere e rafforzare questa presenza fondamentale per la sicurezza e la dignità della nostra terra, nella consapevolezza che dove c’è un distaccamento operativo, c’è uno Stato vicino ai cittadini”, conclude Romeo.