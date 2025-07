“Baccalà in Piazzetta”: a Martone una due giorni all’insegna dei sapori della Locride

StrettoWeb

Il borgo di Martone, piccolo gioiello incastonato nella Locride, è pronto ad accogliere nuovamente appassionati di gastronomia e curiosi per la seconda edizione di “Baccalà in Piazzetta”, in programma per il 5 e 6 agosto 2025. Forte del successo registrato lo scorso anno, la manifestazione si conferma un piacevole appuntamento per chi desidera immergersi nelle tradizioni culinarie autentiche in una cornice storica magnifica in cui sarà possibile sedersi e degustare con calma i sapori locali.

Protagonista indiscusso dell’evento sarà il baccalà, pietanza radicata nell’identità gastronomica martonese. Un piatto povero di origine, ma ricco di sapore e di storie da raccontare, che da generazioni viene lavorato a livello locale, allieta le tavole del paese e che ora viene proposto in una serie di varianti capaci di soddisfare ogni palato.

Per l’occasione, i visitatori potranno deliziarsi con un percorso culinario che esalterà la versatilità del baccalà in preparazioni uniche e saporite: le croccanti “Pitteje cu baccalà”, deliziose frittelle con cuore di baccalà; le saporite polpette, arricchite da un gustoso sugo al baccalà; il tradizionale baccalà in umido, accompagnato dalle rinomate patate silane; un gustoso trancio di baccalà fritto, servito con peperonata; le melanzane con cuore di baccalà, un connubio perfetto tra mare e orto; gli sfiziosi bocconcini di pane, insaporiti con baccalà per un assaggio veloce e gustoso.

La Piazzetta del centro storico di Martone si trasformerà quindi in un suggestivo salotto a cielo aperto, dove il profumo delle pietanze si mescolerà all’atmosfera festosa, creando un’esperienza sensoriale completa. L’evento non è solo una celebrazione del cibo, ma anche un’occasione per vivere la cultura e l’accoglienza di un territorio che affonda le sue radici in antiche tradizioni. Per garantire la migliore esperienza possibile, gli organizzatori consigliano vivamente la prenotazione, con un prezzo simbolico che rende la cena accessibile a tutti. Un’occasione unica per scoprire i sapori autentici di Martone e della Locride e trascorrere uno o due serate in totale relax immersi in un centro storico davvero affascinante.