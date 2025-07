Automobilismo, la scuderia Piloti Per Passione presente con 7 piloti alla cronoscalata Luzzi-Sambucina

StrettoWeb

Fine settimana impegnativo per i piloti della scuderia di Sambatello sia sotto il profilo fisico che dal punto di vista delle vetture ma le alte temperature non hanno fermato la caparbietà, professionalità, l’impegno e la passione dei nostri piloti nella gara valida, oltre che per il campionato italiano supersalita, anche per il campionato italiano velocità montagna, campionato italiano bicilindriche ed autostoriche. Cosi si aggiudicano diversi titoli positivissimi, cominciando dalla vittoria assoluta in CIVM dell’esperto Alfredo Mancaruso che con la sua Radical SR4 non concede sconti agli avversari. Primo di classe e di gruppo E1 Italia + 3000 in gara due per l’ingegnere volante Giuseppe Aragona dopo che un sensore lo costringe alla resa dopo la partenza di gara 1 e nonostante una piccola “toccata” in un tornante nel tratto alto del percorso.

Ottimo quarto posto per Rocco Porcaro in RS 1600 e buon piazzamento nella medesima classe per Pietro Pasquale Cozza che, messi da parte gli impegni ospedalieri per questo week end, debutta sul bellissimo tracciato della Luzzi-Sambucina con la sua Peugeot 106 1600. Primo di classe, secondo del quarto raggruppamento e quinto assoluto per Giuseppe Denisi con la sua Peugeot 205 GTI 1600 storica. Fine settimana da dimenticare per Salvatore Lipari e per Roberto Megale, il primo per rottura del cambio subito dopo la partenza di gara 1 e per problemi meccanici per Megale nella medesima manche.