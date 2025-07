Automobilismo, il direttore di gara Domenico Megale esordisce domenica nello slalom Santo Stefano-Mannoli

StrettoWeb

Aspetta questo momento da anni, da quando piccolo ammirava e sognava di ripetere le gesta dei piloti della Santo Stefano-Gambarie, celebre cronoscalata formattata dentro ogni appassionato reggino delle quattro ruote. Domenico Megale realizzerà il suo sogno di essere pilota per un giorno domenica 12 luglio, quando sarà al via dello slalom automobilistico fra Stefano e Mannoli, a bordo di una pimpante Fiat Seicento elaborata ad hoc per slalom e salite. Il 51enne reggino, figura molto conosciuta nella città dei Bronzi e da sempre vicina al mondo delle moto enduro e cross, da qualche anno si spende con grande energia anche come prezioso supporto alle organizzazioni delle gare automobilistiche del territorio reggino. Megale ha trovato molta solidarietà fra gli altri piloti, con figure come l’ esperto driver Arcangelo Madafferi che gli hanno prestato il costoso abbigliamento tecnico anti incendio ed il collezionista Giuseppe Morabito della Scuderia Mora Racing, invece attivatosi per la sua licenza agonistica.

La sfida prenderà il via dalle ore 9 circa e si snoderà lungo la prima metà della cronoscalata storica, partendo proprio dalla mitica segheria sulla Strada Statale 184. Il percorso misura circa tre km ed è intervallato da postazioni di birilli. Il suo obiettivo è semplicemente quello di arrivare al traguardo nelle quattro manche previste, fra la prima sessione di ricognizione e le successive tre cronometrate, così da vivere appieno le straordinarie sensazioni che già lo animano alla vigilia. Il format degli slalom prevede che si premi il miglior risultato cronometrico ottenuto fra i tre utili, mentre ogni eventuale birillo colpito o abbattuto, comporta ben dieci secondi di zavorra in secondi.