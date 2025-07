Sicilia: furioso incendio in un’azienda di trattamento di rifiuti, scatta l’allerta

StrettoWeb

Un furioso incendio si è sviluppato in un’azienda, Ecomac Smaltimenti, di trattamento dei rifiuti ad Augusta, in provincia di Siracusa. Le fiamme sembrano essere state generate dall’incendio di materiale plastico: una densa nube nera è visibile in tutta l’area. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, e della Protezione civile di Augusta, Melilli e Priolo. Il fumo potrebbe contenere sostanze nocive a causa della combustione della plastica.

Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ha consigliato ai cittadini di chiudere le finestre per evitare di inalare le sostanze nocive. Sul posto anche il personale dell’Arpa.

Foto di repertorio