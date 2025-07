Atto incendiario a un cantiere di Villa San Giovanni, il segretario provinciale del PD: “serve risposta forte dallo Stato”

StrettoWeb

“Esprimiamo piena solidarietà al sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e a tutta la comunità villese per l’ennesimo vile atto incendiario che ha colpito un cantiere impegnato in lavori pubblici sul territorio. Un gesto ignobile, che ferisce non solo l’impresa coinvolta ma l’intera città, e che rappresenta l’ennesimo schiaffo alla legalità e al diritto di vivere e lavorare in sicurezza. Non possiamo assistere passivamente a questa catena di intimidazioni che, da troppo tempo, grava su Villa San Giovanni. Serve una risposta forte dello Stato, delle forze dell’ordine, della magistratura e della politica tutta, senza divisioni, per assicurare i colpevoli alla giustizia e garantire un clima di fiducia e di rispetto delle regole”. Così il segretario provinciale del PD Peppe Panetta commenta l’atto incendiario al cantiere di Villa San Giovanni.

“PD al fianco del sindaco e di Villa”

“La nostra comunità merita di sentirsi protetta, di vedere riconosciuto il valore di chi lavora onestamente e di sapere che nessuno potrà fermare il progresso civile con il ricatto della violenza. Il Partito Democratico sarà al fianco del sindaco e dei cittadini di Villa in ogni sede, istituzionale e politica, per chiedere con forza verità, giustizia e sicurezza. Villa San Giovanni non deve essere lasciata sola in questa battaglia di legalità e dignità” aggiunge Panetta.