Atti vandalici a Isola Capo Rizzuto: la denuncia del Comune

StrettoWeb

“L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale di Isola Capo Rizzuto, con grande rammarico informano che, nei giorni scorsi, si è verificato un nuovo episodio di danneggiamento ai danni di beni pubblici nella frazione di Capo Rizzuto. In particolare, grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, è stato possibile documentare comportamenti vandalici perpetrati da alcuni soggetti che, incuranti della presenza di altri cittadini nelle immediate vicinanze, hanno danneggiato strutture e arredi di proprietà pubblica“. È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto.

“Purtroppo nella frazione sono già troppi gli atti vandalici messi in atto dall’inizio dell’estate. In questo caso le telecamere di videosorveglianza hanno registrato tutti e il Comando di Polizia Locale ha già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e procedere all’identificazione degli autori materiali, nonché di eventuali complici o soggetti che, pur presenti, non si sono attivati per segnalare o impedire l’atto illecito.

Si ricorda che i beni pubblici rappresentano un patrimonio collettivo e che danneggiarli costituisce un reato perseguibile a norma di legge. Anche chi assiste senza intervenire o segnalare potrebbe essere chiamato a rispondere, qualora ricorrano le condizioni previste dal codice penale.

L’Amministrazione Comunale condanna con fermezza ogni forma di inciviltà e invita la cittadinanza alla massima collaborazione affinché simili episodi non si ripetano, nella convinzione che solo attraverso il senso civico e il rispetto reciproco si possa costruire una comunità più sicura e responsabile. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare direttamente il Comando della Polizia Locale o utilizzare i canali ufficiali del Comune“, conclude la nota dell’Amministrazione.