L’assessore Ferrandelli aggredito a Palermo, era intervenuto per difendere un barista

Fabrizio Ferrandelli, assessore del Comune di Palermo, è stato aggredito da alcune persone dopo aver preso le difese di un barista. Il titolare del locale era stato accerchiato. Ferrandelli è intervenuto ed è stato colpito alle spalle. Trasportato in ospedale, è poi stato dimesso. Carmelo Raffa, Coordinatore FABI Sicilia, dichiara: “nel manifestare piena solidarietà a Fabrizio Ferrandelli, che oltre a ricoprire incarichi pubblici è un lavoratore del settore credito, per il forte coraggio dimostrato per difendere un commerciante assediato e malmenato da più persone“.

“Fabrizio ha pagato il suo gesto di aiuto alla vittima subendo la violenza da parte di Persone che dimostrano comportamenti peggiori delle belve. E’ opportuno che a Palermo e nelle città violente lo Stato rafforzi la sicurezza anche con l’uso di militari. Negli ultimi anni c’è stato e continua ad esserci un forte afflusso turistico, indispensabile al rilancio dell’economia dell’isola e non si può permettere a degli scalmanati di fare apparire Palermo e la Sicilia tra le località più pericolose della Nazione e dell’ex farwest”, conclude Raffa.