Aspromonte, tutto pronto per lo Slalom Santo Stefano-Mannoli: adrenalina e spettacolo tra i tornanti

L’Aspromonte si prepara ad accogliere il rombo dei motori al massimo dei giri per il tradizionale ed attesissimo Slalom Santo Stefano – Mannoli, che infiammerà la montagna reggina questo weekend, sabato 12 e domenica 13 luglio. I bolidi, provenienti da tutto il Sud Italia, si sfideranno tra i tornanti su un collaudato ed apprezzato percorso, intervallato da birillate che esalteranno l’abilità di guida dei concorrenti.

La macchina organizzativa della competizione è affidata, come di consueto, alla Scuderia Aspromonte, capitanata da Lello Pirino. L’evento rappresenta un forte volano per il turismo, a beneficio delle strutture ricettive e ristorative dei borghi aspromontani, pronte ad accogliere un gran numero di piloti, team, accompagnatori e spettatori. Non va dimenticato, tra l’altro, che grazie alla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie (di cui a breve sarà completato anche l’ultimissimo lotto) adesso è possibile raggiungere le località interessate dalla gara in appena 20 minuti dalla città di Reggio Calabria. Grazie all’impegno e alla passione di tutti, si prevede, ancora una volta, un grande spettacolo. Buon divertimento a tutti.