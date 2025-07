In Aspromonte nasce “Cicale”, nuovo format di ricerca e formazione ideato da FRAC Festival

StrettoWeb

Un nuovo spazio di incontro tra pratiche curatoriali, progettazione culturale e formazione: nasce CICALE, format itinerante ideato e curato da Teodora Malavenda e Nicoletta Grasso, come estensione di FRAC | Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee. Dal 2015, FRAC Festival attiva percorsi artistici e formativi in luoghi simbolici, con particolare attenzione al dialogo tra arti visive, suono, performance e contesto. Con CICALE, questa vocazione si amplia per accogliere progetti a più lungo respiro, capaci di intrecciare ricerca e didattica, ascolto e relazione con il territorio. CICALE apre così uno spazio dedicato alla sperimentazione formativa e curatoriale, in luoghi capaci di generare processi culturali profondi e radicati.

Il workshop

Il format debutta con “Il ritmo delle immagini. Pensare e progettare il libro fotografico”, workshop residenziale a cura della graphic designer Giulia Boccarossa, in programma dal 23 al 28 luglio 2025 a Zervò, nel cuore dell’Aspromonte (Calabria). Rivolto a fotografi, artisti visivi e progettisti editoriali con un progetto già avviato, il workshop offrirà strumenti teorico-pratici per accompagnare ciascun partecipante nella realizzazione di un dummy pronto per la stampa o per la presentazione a editori, premi e call.

Il percorso alternerà sessioni collettive, momenti individuali e attività legate al territorio, all’interno di una storica struttura a 1100 metri di altitudine: un ex sanatorio oggi rifugio per escursionisti, immerso in una vasta faggeta nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Durante il workshop saranno affrontate le principali tecniche di design editoriale applicate al libro fotografico: costruzione della sequenza, impaginazione, scelta di formati e materiali, stampa, self-publishing e lettura critica del panorama editoriale contemporaneo.

Attività collaterali

Il programma prevede anche attività extra pensate per favorire connessioni, concentrazione e ascolto:

Brevi escursioni guidate nel Parco Nazionale dell’Aspromonte

Brevi pratiche quotidiane di meditazione trascendentale (facoltative)

Sessioni di cucina locale, in collaborazione con la cuoca della struttura ospitante

Chi è Giulia Boccarossa

Giulia Boccarossa è una graphic designer indipendente specializzata in editoria fotografica e d’arte. I suoi lavori sono stati selezionati da Les Rencontres d’Arles Book Awards, PHoto ESPAÑA Awards e presentati in sedi internazionali. Nel 2025 è stata membro della giuria del Best Book Design from all over the World, promosso dalla Stiftung Buchkunst.