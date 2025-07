ASD Sporting Polistena: ufficiale Crocitti, riconfermato Casedonte

StrettoWeb

La ASD Sporting Polistena è lieta di annunciare l’arrivo di Alessandro Crocitti, centrocampista classe 2006, e la conferma di Mattia Casedonte, terzino classe 2002, per la stagione sportiva 2025/2026. Alessandro Crocitti è un innesto fortemente voluto dal direttore sportivo Vincenzo Ciccia, che ha lavorato con determinazione per portare a termine un’operazione seguita da tempo. Cresciuto nell’Academy Taurianova, dove ha completato l’intero percorso giovanile e debuttato in prima squadra, Crocitti ha poi vestito la maglia della Paolana, accumulando esperienza nel campionato di Eccellenza.

Centrocampista moderno e completo, abbina tecnica, intelligenza tattica e grande dinamismo. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato maturità, personalità e un’invidiabile attitudine al lavoro. Un profilo di grande prospettiva, pronto però a dare il suo contributo già da subito con entusiasmo e fame di crescita.

Con altrettanto orgoglio, la società comunica la conferma di Mattia Casedonte, che continuerà a indossare la maglia rossoverde. Terzino di spinta rapido e tecnico, ha mostrato grande attaccamento ai colori e forte spirito di appartenenza. Dopo le esperienze con Melicucco e Val Gallico, Casedonte si è guadagnato la fiducia dell’ambiente grazie a prestazioni solide e una mentalità sempre orientata al sacrificio e al miglioramento.

Le parole della società: “Con l’arrivo di Crocitti e la conferma di Casedonte proseguiamo nel costruire una squadra giovane, ambiziosa e motivata. Alessandro rappresenta un investimento su cui crediamo molto, mentre Mattia è un punto di riferimento per spirito e affidabilità. Due ragazzi diversi, ma accomunati da valori che rispecchiano l’identità dello Sporting Polistena: passione, dedizione e voglia di migliorarsi”.

Lo Sporting Polistena dà il benvenuto ad Alessandro e rinnova la propria fiducia in Mattia, augurando ad entrambi una stagione ricca di soddisfazioni.