L’Arvalia Nuoto Lamezia ai Campionati Italiani di Chianciano

StrettoWeb

Inizia oggi l’avventura dell’Arvalia Nuoto Lamezia al Campionato Italiano di Nuoto di Chianciano Terme. Con ben 5 atleti, la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme è pronta a mettersi in gioco in questo nuovo avvincente e ambizioso appuntamento, che vedrà gli atleti della Piana impegnati in una kermesse di caratura nazionale. Un vero banco di prova per i migliori talenti italiani, che si sfideranno fino all’ultima bracciata per superare limiti e record, fino a conquistare le prestigiose medaglie.

I nomi degli atleti qualificati nelle rispettive gare

Daniel Lico

100 stile libero

200 stile libero

100 farfalla

Domenico Strangis

100 dorso

Gabriele Mascaro

50 dorso

100 dorso

200 dorso

100 stile libero

200 stile libero

Leonardo Grasso

200 dorso

Gianluca Pittelli