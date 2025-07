Armi, droga e rapina: 9 misure cautelari a Cosenza

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza. E’ stata emessa nei confronti di 9 persone, di cui 2 sottoposti agli arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora nel comune di residenza e 4 all’obbligo di presentazione alla PG. Riguarda la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di detenzione, cessione e coltivazione, di sostanze stupefacenti e armi.

L’ordinanza cautelare eseguite in data odierna, segue quella già eseguita il 10 luglio, nel contesto del medesimo procedimento penale, nei confronti di altri 2 (due) soggetti per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine, rispettivamente, al concorso, nella tentata rapina aggravata commessa, il 15 giugno, presso l’ufficio postale di Marano Marchesato, nonché di varie cessioni illecite di sostanze stupefacenti e alla cessione di un’arma da fuoco.