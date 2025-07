Apprensione in Calabria, scomparso un medico: auto trovata abbandonata, ricerche in corso

StrettoWeb

Un medico di 67 anni, Antonio Blaganò, in servizio presso la Guardia medica di Nocera Terinese è scomparso nella notte tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio. Secondo quanto appreso, la sua auto, una Seicento blu, targata GY185KS, è stata rinvenuta all’alba di oggi abbandonata in una strada secondaria nei pressi di San Mango d’Aquino. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Nocera Terinese e Lamezia Terme sono impegnati nelle ricerche del professionista nelle zone collinari del Lametino, tra Nocera Terinese e San Mango D’Aquino. Sempre stando al racconto dei familiari, il medico avrebbe lasciato nella postazione di servizio tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza questa che desta particolare preoccupazione.

Medico scomparso in Calabria, l’appello della famiglia: “aiutateci a ritrovarlo”

La famiglia di Antonio Blaganò, 67 anni, lancia un appello urgente alla comunità per ritrovare il proprio caro, scomparso nella notte tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio L’ultima volta è stato visto a Nocera Terinese, dove stava prestando servizio notturno come medico presso la Guardia Medica locale la notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si spostava a bordo di una Nuova Seicento blu, targa GY185KS, rinvenuta all’alba di oggi abbandonata in una stradina secondaria nei pressi di San Mango d’Aquino. “Chiunque abbia informazioni o l’abbia visto è pregato di contattare immediatamente il 112“, dice la famiglia che ringrazia chiunque vorrà condividere l’appello e fornire segnalazioni utili al suo ritrovamento.