Antonini interessato all’Acireale: nasce una nuova big in Serie D? E che succede con il Trapani?

Valerio Antonini guarda con interesse all’Acireale. L’imprenditore romano, che negli ultimi anni ha fatto le fortune del Trapani calcio, portato in Serie C, ma soprattutto della Trapani Shark di basket, portata in Serie A fino alle semifinali Playoff Scudetto e dalla prossima stagione anche in Europa, ha espresso un interesse concreto per il club siciliano che milita in Serie D. I tifosi trapanesi, comprensibilmente allarmanti, si sono chiesti se, nella mente del patron Antonini, tra querelle con il Comune e punti di penalizzazione, ci sia l’idea di lasciare città e progetto spostandosi altrove.

Lo stesso Antonini ha rassicurato sui social. Il suo focus resta su Trapani. Ma l’interesse per l’Acireale, seppur esplorativo, è reale. L’idea è quella di trasformare l’Acireale in una sorta di squadra satellite del Trapani in cui far crescere giovani talenti e, allo stesso tempo, rilanciare un’altra piazza siciliana. Certo è che se il Gruppo Sport Invest dovesse mettere mano al portafogli per rinforzare l’Acireale, in Serie D ci sarebbe un’altra squadra pronta a fare la voce grossa nel prossimo futuro.

Antonini ha anticipato anche i timori di chi pensa a una possibile promozione dell’Acireale in C e alla convivenza con il Trapani nella stessa categoria: “abbiamo pensato a tutto“, rassicura commentando il tweet di un follower.

Il post su X di Antonini: cosa c’è di vero sull’Acireale

“Acireale. Cosa c’è di vero. Interesse per ora espresso in maniera del tutto generica del Gruppo Sport Invest per ampliare il plafond di squadre con cui sviluppare progetti sportivi di ampio raggio. L’eventuale acquisto oggi tutto meno che sicuro e mai alle cifre indicate rientra in un progetto di sviluppo sportivo di ampio respiro. Ci sarebbe un Managment esclusivamente dedicato a questa eventualità. E non inficia alcunché con Trapani dove io sarei fisso al 100% visto che vivo e continuerò a vivere qui. Quindi rilassiamoci ed evitiamo finti allarmismi. Dopo gli sforzi che stiamo facendo per allestire queste due squadre pensate che buttiamo le cose all’aria. Ma siete seri? per favore basta mandare messaggi senza senso. Acireale sarebbe una città perfetta per avere una squadra con cui far crescere grandi talenti e rilanciare un’altra piazza siciliana, affidandone la gestione a persone serie e affidabili“.