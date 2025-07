L’annuncio di Crosetto: “la Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli USA dove verranno formati i piloti degli F-35”

StrettoWeb

“La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l’unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri”. E’ quanto ha annunciato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu, in Sardegna. “Perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l’esempio”, ha evidenziato il ministro del Governo Meloni.