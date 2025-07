Anas: l’Ing. Luigi Mupo è il nuovo responsabile della struttura territoriale della Calabria

StrettoWeb

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, ha nominato i nuovi Direttori e i Responsabili delle Strutture Territoriali. L’Ing. Luigi Mupo è il nuovo responsabile della Calabria e subentra all’Ing. Francesco Caporaso che è stato nominato Direttore Servizi alla Produzione. L’Ing. Mupo 52 anni, si è laureato nel 1997 in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Assunto in Anas nel 1998 presso il Compartimento Anas della Viabilità per la Campania ha ricoperto fino al 1 marzo 2012 ruoli di Direttore di Centro, Responsabile Ufficio Alta Sorveglianza Autostrade in Concessione, Responsabile Pool Specialistico e Progettazione, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza e Responsabile del Procedimento.

Dal 1 marzo 2012 al 7 ottobre 2015 ha prestato servizio presso il Compartimento Anas della Viabilità per la Valle d’Aosta dove è stato Responsabile Area Tecnica Nuove Costruzioni, dal 7 ottobre 2015 al 10 luglio 2017 presso il Compartimento Anas della Viabilità per la Toscana (Area Compartimentale Toscana del Coordinamento Territoriale Centro) dove ha svolto il ruolo di Responsabile Area Tecnica Esercizio, dal 10 luglio 2017 al 15 marzo 2021 ha svolto il ruolo di Responsabile Area Compartimentale Salerno Reggio Calabria del Coordinamento Territoriale Calabria (Area Gestione Rete Autostrada A2 del Mediterraneo) e dal 15 marzo 2021 fino ad oggi ha prestato servizio presso la Struttura Territoriale Sicilia dove è stato Responsabile dell’Area Nuove Opere.

“Orgogliosi delle nuove nomine”

“Siamo orgogliosi di queste nuove nomine, che rappresentano un passo significativo nel percorso di rafforzamento delle nostre strutture territoriali”, ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas. “Abbiamo scelto di affidarci alle nostre risorse interne, professionisti che hanno maturato una profonda conoscenza dell’azienda e delle sue dinamiche. Questo ci permette di avere figure che condividono pienamente il nostro know-how e la nostra visione strategica, garantendo un presidio capillare e una gestione efficace delle nostre infrastrutture sul territorio. La rotazione dei responsabili delle strutture territoriali è per noi un elemento chiave. Favorisce l’acquisizione di esperienze diversificate, arricchisce il bagaglio professionale dei nostri manager e contribuisce a diffondere le migliori pratiche sul campo. Sono certo che il loro impegno e la loro esperienza saranno cruciali per continuare a garantire sicurezza, efficienza e innovazione agli oltre 32.000 km di rete stradale che gestiamo su tutto il territorio nazionale”.

Di seguito l’elenco dei nuovi Direttori, con decorrenza a partire dal 15 luglio 2025:

L’Ing. Eutimio Mucilli dal 1 giugno 2025 è Chief Operating Officer di quattro direzioni: All’Ing. Antonio Scalamandrè è affidata la Direzione Investimenti e Realizzazione, All’Ing. Francesco Caporaso la Direzione Servizi alla Produzione e All’Ing. Angelo Gemelli la Direzione Operativa. L’Ing.Luca Bernardini è stato confermato alla Direzione Tecnica.

Di seguito l’elenco dei nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali per regione, con decorrenza a partire dal 15 luglio 2025:

In Piemonte e Valle D’Aosta, Ing. Aldo Castellari;

In Lombardia, Ing. Matteo Giuseppe Castiglioni;

In Liguria, Ing. Nicola Dinnella;

In Emilia Romagna, Ing. Nicola Prisco;

In Umbria, Ing. Anna Maria Angela Nosari;

Nelle Marche, Ing. Andrea Primicerio;

In Abruzzo e Molise, Ing. Paolo Testaguzza;

In Campania, Ing. Barbara Di Franco;

In Puglia, Ing. Francesco Ruocco;

In Calabria, Ing. Luigi Mupo;

In Sicilia, Ing. Nicola Montesano;

In Sardegna, Ing. Salvatore Campione

Sono stati confermati: nel Veneto l’Ing. Ettore de la Grennelais, in Toscana l’Ing. Stefano Liani, nel Lazio l’Ing. Marco Moladori e in Basilicata l’Ing. Carlo Pullano.