Amedeo Minghi arriva in Calabria per un concerto: “riconosco i suoi profumi…”

StrettoWeb

“Siamo arrivati in Calabria. Un bel vento ci ha accolto e riconosco i suoi profumi. L’aereo, stipati come sardine, è arrivato col solito immancabile ritardo… cambiano colori e nomi ma le “caratteristiche” restano sempre le stesse. Cinque ore da casa all’albergo… quasi come con l’auto… diciamo…”, è quanto scrive sui social il noto artista Amedeo Minghi, questa sera in concerto ad Isola Capo Rizzuto.

“Comunque siamo qui e, per chi può o vuole, ci vediamo a “frappè” (come dicono in Francia)”, conclude Amedeo Minghi.