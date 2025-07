Un altro giovane alla corte del Catanzaro: arriva Fabio Rispoli

StrettoWeb

Il Catanzaro continua a muoversi sui giovani in questa sessione estiva di calciomercato. L’ultima ufficialità per ora, quella odierna, è del 19enne Fabio Rispoli. “US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Fabio Rispoli. Il 19enne milanese arriva alla Aquile dal Como con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nelle giovanili lariane e con cinque gare disputate nella Nazionale U19, Rispoli nella scorsa stagione è stato in prestito alla Virtus Verona, dove ha collezionato 35 presenze tra campionato e play-off, mettendo a segno 4 reti” si legge.