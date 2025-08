Alta Velocità, anche il MiT risponde a Falcomatà, PD e Sinistra: “nessun definanziamento in Calabria”

StrettoWeb

Un caos. Un vero e proprio caos. Quello provocato dalla Sinistra, dal PD calabrese, da Falcomatà oggi in Consiglio Comunale. Il riferimento è alla propaganda sui fondi definanziati per l’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Dopo la risposta della Regione Calabria, è arrivata addirittura quella del MiT.

“Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria: nessun definanziamento. Dei tre lotti funzionali previsti, infatti, uno è ricompreso nel PNRR, e i lavori sono tuttora in corso; gli altri due continuano a essere finanziati con le risorse nazionali del Piano complementare (PNC) ed è in corso l’iter autorizzativo. La rilevanza strategica dell’opera non è mai stata in discussione e trova conferma in tutti gli atti di indirizzo e programmazione adottati dal Ministro Matteo Salvini fin dal suo insediamento”, si legge nella nota stampa.