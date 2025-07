Agricoltura in Sicilia, migliaia di domande per le misure del Psp

StrettoWeb

Boom di domande per le misure del Psp-Piano strategico nazionale della Pac (Politica agricola comune) a sostegno del comparto agricolo siciliano. Sono 1.696 le istanze accettate dal Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) per la misura “Insediamento giovani agricoltori”. La misura ha una dotazione finanziaria di 78 milioni di euro. Sono invece 317 le domande accettate per la misura “Reti viarie al servizio delle aree rurali” e 161 quelle relative al bando “Insediamento nuovi agricoltori”. Le due misure hanno una dotazione finanziaria rispettivamente di 65 milioni e 20 milioni di euro. Infine, sono 164 le istanze per la misura “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”. «

“Il successo in termini di adesione delle misure messe in campo dalla Regione – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – dimostra l’utilità di questi strumenti e l’impegno del governo Schifani che conferma la vicinanza e il sostegno alle aziende agricole”.