Paura in provincia di Messina, precisamente a Gioiosa Marea, dove un uomo è riuscito a scampare ad un agguato a colpi di arma da fuoco, esplosi da ignoti. Il 45enne, in piena notte, sentendo dei rumori, è uscito di casa per controllare la situazione ma sono iniziate le raffiche di proiettile. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo, scappando in una zona impervia fitta di vegetazione.

Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell’ordine e la Procura, al momento c’è il massimo riserbo.