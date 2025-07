Aggressione nel carcere di Messina: detenuto colpisce tre agenti, uno finisce al Pronto Soccorso

StrettoWeb

“Nella tarda mattinata del 25 luglio si è verificata un’aggressione grave ai danni dei Poliziotti Penitenziari del carcere di Messina. Un detenuto – denuncia il Segretario Generale della FP CGIL, Francesco Fucile – si è improvvisamente scagliato contro un Assistente Capo Coordinatore e un Ispettore della Polizia Penitenziaria. Dopo essere stato immobilizzato e riportato alla calma, lo stesso detenuto ha sferrato una violenta testata a tradimento verso un altro agente intervenuto in soccorso, costringendolo a ricorrere urgentemente alle cure del Pronto Soccorso. L’agente ferito ha riportato un trauma cranico non commotivo, tumefazione ed escoriazione allo zigomo sinistro, con una prognosi di sette giorni. L’aspetto più incredibile e inaccettabile – ribadisce il dirigente sindacale -, è che si tratta di un detenuto già noto per aver compiuto gesti violenti, che da tempo risulta allocato in una sezione detentiva precaria, senza che sia stato disposto il suo trasferimento in un altro istituto”.

La FP CGIL, nel massimo rispetto e solidarietà verso l’agente rimasto ferito, sostiene con fermezza che, con la giusta attenzione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, eventi come questi potrebbero essere evitati. È fondamentale intervenire con tempestività e determinazione per rafforzare le misure di sicurezza, migliorare la gestione dei detenuti problematici e garantire un ambiente di lavoro più sicuro e dignitoso per tutto il personale di Polizia Penitenziaria, già ridotto all’osso. “La sicurezza nelle carceri – conclude la FP CGIL – non può più essere considerata un optional: deve diventare una priorità assoluta”.