Aeroporto di Agrigento, Salvini: “valutazioni in corso”

“È un’altra sfida, se ne parla da decenni. Sono in corso le valutazioni economiche per capire quanta gente partirebbe, quanta ne arriverebbe e qual è il piano finanziario per tenerlo in piedi. Da parte mia e del Ministero c’è massima disponibilità per andare fino in fondo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della realizzazione dell’aeroporto di Agrigento a margine dell’inaugurazione del ponte Arco San Giuliano sulla Strada Statale 640.