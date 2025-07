Aeroporti calabresi da record anche a Giugno: già superati i 2 milioni di passeggeri annui. A Reggio le migliori performance | DATI

StrettoWeb

Il 2025 si conferma un anno di straordinaria crescita per gli aeroporti calabresi, che rafforzano il proprio ruolo di hub strategici per il Sud Italia. Con oltre 2 milioni di passeggeri transitati nei primi sei mesi dell’anno (+29,3% rispetto allo stesso periodo del 2024), il traguardo dei 4 milioni entro dicembre appare sempre più concreto. Questo risultato, il migliore di sempre per il sistema aeroportuale calabrese in un semestre, è il frutto di una strategia articolata che ha puntato su una significativa espansione delle rotte internazionali, sull’ottimizzazione dell’offerta domestica e su un importante programma di investimenti infrastrutturali previsti su tutti gli scali, Crotone, Reggio Calabria, Lamezia Terme. La crescita ha riguardato in modo omogeneo tutti e tre gli scali regionali, confermando la solidità del piano di sviluppo avviato da SACAL.

Con 444.813 passeggeri movimentati (+19,5% vs giugno 2024), giugno segna il miglior risultato del sistema aeroportuale calabrese. A trainare questa performance sono stati i nuovi voli insieme all’espansione delle rotte internazionali.

Lamezia Terme si conferma primo scalo regionale e punto di riferimento per il traffico internazionale, con una crescita importante delle rotte verso Francia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e Romania.

Reggio Calabria segna la crescita più alta, con un aumento del 113,9% nel semestre, grazie all’ampliamento delle rotte domestiche ed un consolidamento di quelle internazionali, mentre Crotone continua il suo percorso di crescita con numeri solidi insieme alla riapertura della connettività internazionale ed un rinnovato interesse da parte dei tour operatori.

“Il 2025 rappresenta un anno decisivo per gli aeroporti calabresi. I dati lo confermano: siamo vicini a superare i 4 milioni di passeggeri e registriamo un eccellente 98% di puntualità su tutti i voli. Questi risultati sono il frutto di una strategia ben definita, costruita su quattro pilastri: potenziamento della connettività, investimenti mirati, qualità dei servizi e valorizzazione delle competenze delle persone che lavorano in SACAL. Il nostro impegno prosegue con determinazione: vogliamo rendere il sistema aeroportuale calabrese sempre più competitivo, sostenibile e pienamente integrato nello sviluppo economico e sociale di una regione che sta vivendo una fase di cambiamento positiva e dinamica.”- Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL.

Passeggeri degli Aeroporti calabresi a Giugno 2025

Lamezia Terme 319.041 (+13,2%)

Reggio Calabria 90.330 (+54,7%)

Crotone 35.442 (+10,6%)

Passeggeri degli Aeroporti calabresi nel 2025 (primi 6 mesi dell’anno)

Lamezia Terme 1.371.434 (+15,1%)

Reggio Calabria 476.227 (+113,9%)

Crotone 155.823 (+34,0%)