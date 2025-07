ACR Messina, l’ex Zeman rivela: “Sciotto prima mi trattava come un figlio, poi non mi salutava più”

StrettoWeb

Una rivelazione abbastanza clamorosa è emersa dalle parole di Karel Zeman, figlio di Zdenek ed ex allenatore dell’ACR Messina. Così come riporta Gazzetta del Sud, il tecnico ha parlato di Sciotto, svelando ciò che è accaduto in quei mesi in cui è stato in panchina sullo Stretto, avventura conclusa con le dimissioni prima dell’arrivo del Covid.

“Sono stati – dice – un paio di mesi in cui ho visto il meglio e il peggio del presidente. Nel primo periodo mi trattava come un figlio, forse anche di più. Raccontava in giro, e anche davanti alla squadra, che ero il dio del calcio. Poi, dopo una partita che evidentemente non gli era piaciuta, ha smesso anche di salutarmi. A quel punto ho capito che non aveva più senso restare. Per costruire qualcosa serve un rapporto e se il tuo principale finge che tu non esista, non puoi andare avanti. Allenare il Messina mi piaceva, ma sono stato costretto ad andarmene”.