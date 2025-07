ACR Messina, stipendi pagati: effettuata la domanda di iscrizione in D

StrettoWeb

Sono stati giorni di grande incertezza quelli che hanno accompagnato il cammino verso la data fatidica del 10 luglio, quella in cui scadeva il termine ultimo per iscriversi al prossimo campionato di Serie D. L’ACR Messina ha vissuto un avvicinamento davvero surreale, fatto di silenzi pesanti e poche certezze. Sul gong sembra essere arrivata la fumata bianca: il Messina ha inviato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Pare siano stati allegati gli avvenuti pagamenti dei tesserati, effettuati dal socio di minoranza Pietro Sciotto. Si parla di una cifra vicina ai 475.000 euro. Ad affiancare Sciotto ci sarebbero stati i rappresentanti di un potenziale gruppo acquirente che avrebbe supportato l’attuale proprietà con la garanzia di una fideiussione.

Tocca ora alla Covisod dare il parere finale. Il Messina, ricordiamolo, partirebbe con un pesante -14 in classifica maturato a causa delle inadempienze della passata stagione. La società dovrà, inoltre, ristrutturarsi in vista del prossimo 10 settembre, data clou per la questione relativa al rientro del debito. Senza contare la questione relativa a squadra e staff tecnico. Inutile dire che il tempo scorre… già da un po’.