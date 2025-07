Acireale, intimidazioni a Di Mauro dopo i “no” sulla cessione: fumogeni, bombe carta e spazzatura sotto casa

StrettoWeb

Triste pagina di cronaca ad Acireale, in questi giorni alle prese con le notizie sulla cessione del club. Ieri, il presidente Di Mauro ha ufficialmente rifiutato le due offerte di Valerio Antonini e Salvatore Palella, precisando che la società rimarrà nelle sue mani. La news, evidentemente, non è andata giù ad alcuni tifosi, che nella serata di ieri hanno preso di mira l’abitazione del presidente, lanciando fumogeni, bombe carta e sacchi della spazzatura. Chiaro l’intento intimidatorio, che non ha provocato ulteriori conseguenze anche per l’intervento delle forze dell’ordine.

In queste ore, tanti i messaggi di solidarietà verso Di Mauro da parte delle istituzioni cittadine. Tutte, ovviamente, hanno condannato il grave gesto, che nulla ha a che fare con il calcio e con le trattative private tra imprenditori. A stigmatizzare il gesto, tra gli altri, il sindaco e alcuni consiglieri, ma c’è anche la solidarietà dello stesso Antonini: “Prendo le distanze da questi atteggiamenti non accettabili. Ho sempre stigmatizzato che la violenza è una cosa da non mischiare con lo Sport. Mai e poi mai. Solidarietà al Presidente Di Mauro ed alla sua famiglia” ha scritto.