Il Console Naccari a Rabat: “il Porto di Gioia Tauro è tra i più importanti hub del Mediterraneo”

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari, è stato ricevuto con grande cordialità e spirito di collaborazione dall’Ambasciatore d’Italia in Marocco, S.E. Pasquale Salzano, presso la sede diplomatica di Rabat. L’incontro si è svolto in un clima di intensa sintonia istituzionale e ha costituito un’importante occasione per rafforzare le relazioni tra l’Italia e il Marocco, con un focus particolare sul ruolo strategico della Calabria nel contesto euromediterraneo.

Valore infrastrutturale del Porto di Gioia Tauro

Nel corso del colloquio, il Console Naccari ha evidenziato il valore infrastrutturale del Porto di Gioia Tauro, cuore pulsante della logistica calabrese e uno dei più importanti hub del Mediterraneo. Ha illustrato le peculiarità che lo distinguono dal modello di Tangeri Med, pur riconoscendone il valore e l’efficacia. In particolare, ha sottolineato la necessità di uno sforzo congiunto tra istituzioni italiane e marocchine per favorire sinergie operative, fiscali e doganali, e per colmare le lacune normative che oggi ostacolano la piena valorizzazione del porto calabrese come piattaforma logistica strategica tra Europa e Africa.

Gemellaggi

Il Console ha inoltre illustrato il programma dei gemellaggi in corso, che vedono protagonisti Comuni, Ordini professionali e realtà imprenditoriali calabresi e marocchine, come strumenti concreti di diplomazia territoriale, scambio culturale ed economico.

Durante la visita, il Console Naccari ha evidenziato l’inconfondibile calore e la raffinatezza dell’ospitalità marocchina, espressione autentica di una cultura dell’accoglienza che unisce tradizione e modernità. La cura dei dettagli, l’attenzione riservata agli ospiti e la profonda cortesia dimostrata in ogni momento hanno reso l’incontro non solo proficuo dal punto di vista istituzionale, ma anche umanamente significativo, rafforzando i legami di amicizia e rispetto reciproco tra Italia e Marocco.

L’Ambasciatore Salzano ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa e pragmatica per rafforzare il dialogo istituzionale e promuovere sinergie utili ad attrarre investimenti e sostenere la crescita dei territori, anche attraverso il confronto tra le rispettive esperienze.

L’incontro si inserisce in una più ampia strategia diplomatica di rafforzamento delle relazioni tra le regioni italiane e il Regno del Marocco, nel segno della pace, dello sviluppo e della cooperazione euromediterranea.